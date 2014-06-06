الخميس 05-06-2014 17:50
تتبيلة شاورما اللحم:
- بهارات أبو شاورما السرية والتي يمكن الحصول عليها من محلات "أبو شاورما".
- 500 غرام من البصل
- 10 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي
- 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم
- ملعقتان كبيرتان من معجون "التشيلي"
- 1 كوب من الخلّ الأبيض
- 1 كوب من المياه
طريقة التحضير:
1- إمزجي كل المقادير مع بعضها ما عدا الماء والبهارات.
2- أفرغي المزيج في وعاء كبير وأضيفي الماء ثم رشي البهارات وامزجيهم بشكل جيداً.
3- خذي شرائح اللحم واغمسيها بالمزيج .
4- غلفي الوعاء الخاص بالشاورما جيداً وضعيها في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل.
5- أدخليها الى الفرن لمدة 15 دقيقة، ومن ثم قدّميها ساخنة مع الخضر الطازجة والطرطور (حسب الرغبة).
(هذه المقادير تكفي لكيلوجرام من اللحم).
صلصة خاصة لشاورما اللحم:
- فنجان من اللبن الزبادي
- ملعقتان صغيرتان من الكاري
- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض
- ملعقتان صغيرتان من الخردل
- ملعقة صغيرة ونصف من الملح
- فصان من الثوم المفروم
طريقة التحضير:
تمزج جميع هذه المقادير للحصول على صلصة متماسكة، وتقدّم مع شاورما اللحم.