تتبيلة شاورما اللحم:

- بهارات أبو شاورما السرية والتي يمكن الحصول عليها من محلات "أبو شاورما".

- 500 غرام من البصل

- 10 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي

- 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

- ملعقتان كبيرتان من معجون "التشيلي"

- 1 كوب من الخلّ الأبيض

- 1 كوب من المياه

طريقة التحضير:

1- إمزجي كل المقادير مع بعضها ما عدا الماء والبهارات.

2- أفرغي المزيج في وعاء كبير وأضيفي الماء ثم رشي البهارات وامزجيهم بشكل جيداً.

3- خذي شرائح اللحم واغمسيها بالمزيج .

4- غلفي الوعاء الخاص بالشاورما جيداً وضعيها في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل.

5- أدخليها الى الفرن لمدة 15 دقيقة، ومن ثم قدّميها ساخنة مع الخضر الطازجة والطرطور (حسب الرغبة).

(هذه المقادير تكفي لكيلوجرام من اللحم).

صلصة خاصة لشاورما اللحم:

- فنجان من اللبن الزبادي

- ملعقتان صغيرتان من الكاري

- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة

- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض

- ملعقتان صغيرتان من الخردل

- ملعقة صغيرة ونصف من الملح

- فصان من الثوم المفروم

طريقة التحضير:

تمزج جميع هذه المقادير للحصول على صلصة متماسكة، وتقدّم مع شاورما اللحم.