الطقس غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية ليلا على بعض المناطق الساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة /20 - 32 كم/ ساعة بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج بإرتفاع ما بين قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى اربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثامنة و 47 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الواحدة و 18 دقيقة ظهرا.

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