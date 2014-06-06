“نصر بلادى” بالوادى الجديد يهنئ المشير السيسى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية‎

قال حجاج كمال أمين عام حزب “نصر بلادى” بالوادى الجديد إن :”حزب نصر بلادى بقياده الدكتور حلمى الحديد رئيس الحزب وقيادات الحزب يهنئون المشير السيسى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وثقة الشعب الكبيرة فيه، وبنزاهة الانتخابات”.

من جانبه أعرب الدكتورالحديدى فى بيان للحزب عن أمنيته له بالتوفيق فى قيادة مصر الغالية إلى غد أفضل يليق بمكانتها وطموحات شعبها العظيم ،مضيفا أن المسؤولية كبيرة والتحديات متعددة والظرف دقيق، لذلك فإننا نتطلع لبناء جمهوريتنا الجديدة على أسس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الإيجابية بين كل المصريين، ودعم روح المسؤولية المشتركة من الحكومة تجاه المواطنين ومن المواطنين تجاه الوطن، ونتطلع أيضًا لاستقلال القرار الوطني بما يتوافق مع مصالح الأمن القومى المصري.