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“نصر بلادى” بالوادى الجديد يهنئ المشير السيسى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية‎

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“نصر بلادى” بالوادى الجديد يهنئ المشير السيسى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية‎ “نصر بلادى” بالوادى الجديد يهنئ المشير السيسى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية‎

حزب نصر بلادى بالوادى الجديد

قال حجاج كمال أمين عام حزب “نصر بلادى” بالوادى الجديد إن :”حزب نصر بلادى بقياده الدكتور حلمى الحديد رئيس الحزب وقيادات الحزب يهنئون المشير السيسى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وثقة الشعب الكبيرة فيه، وبنزاهة الانتخابات”.

من جانبه أعرب الدكتورالحديدى فى بيان للحزب عن أمنيته له بالتوفيق فى قيادة الغالية إلى غد أفضل يليق بمكانتها وطموحات شعبها العظيم ،مضيفا أن المسؤولية كبيرة والتحديات متعددة والظرف دقيق، لذلك فإننا نتطلع لبناء جمهوريتنا الجديدة على أسس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الإيجابية بين كل المصريين، ودعم روح المسؤولية المشتركة من تجاه المواطنين ومن المواطنين تجاه الوطن، ونتطلع أيضًا لاستقلال القرار الوطني بما يتوافق مع مصالح الأمن القومى المصري.

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