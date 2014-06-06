افتتاح فعاليات مؤتمر أكاديمية علاج ارتفاع نبضات القلب

افتتح قبل قليل، فعاليات المؤتمر الطبي لأكاديمية علاج ارتفاع نبضات القلب بمشاركة 80طبيبا من المسنشفيات العامة والجامعية والخاصة بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية ودمياط برعاية مركز ابحاث ميرك سيرونو العالمي للأدوية.

وقال عاطف البحري رئيس المؤتمر وأستشارى أمراض القلب بمستشفي بورسعيد العام، أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث والدراسات الطبية حول العالم لمواجهة خطر ارتفاع نبضات القلب عن معدلاتها الطبيعية وهو ما يؤدي الي مشاعفات خطيرة علي صحة المرضي.

وشدد محمد أيمن صالح أستاذ القلب بجامعة عين شمس، علي ضرورة توعية شباب الاطباء والمرضي والمواطنين علي السواء بخطورة زيادة نبضات القلب وضرورة سرعة التصدي لها.

بينما حذر إبراهيم عامر رئيس قسم الكلي بمستشفي الاسماعيلية العام مما وصفه بالتداعيات الخطيرة لامراض ضغط الدم علي الكلي واحتمالات الفشل الكلوى في مراحله المتقدمة.

وطالب أحمد يا سين استشاري أمراض السكر والغدد الصماء بهيئة قناة السويس، مرضي الضغط بالكشف الدوري لحماية انفسهم من خطورة ارتاعات ضغط الدم وقال ان الشعوب اصبح يقاس عمرها بقوة شراينها.

وشدد مدحت عبد العال منسق المؤتمر، علي أهمية تبني منظومة توعية قومية برعاية الدولة للحماية من أمراض الصغط وارتفاع نبضات القلب.