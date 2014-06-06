محافظة البحر الأحمر تنظم ملتقى توظيفى يوفر نحو5 الاف فرصة توظيف

تنظم محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ووزارتي القوى العاملة والهجرة، والشباب والرياضة مشروع ملتقي التشغيل “معًا بالعمل نحقق الأمل وظائف لائقة لشباب مصر “،وذلك صباح السبت، بالصالة المغطاة بالغردقة.

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن المشروع عبارة عن ملتقى توظيفي للشباب بمحافظة البحر الأحمر، وتشارك فيه نحو 40 شركة من شركات القطاع الخاص بمحافظات البحر الأحمر، والقاهرة، وبورسعيد، والشرقية والعشرات من الفنادق والقري السياحية، ويصل عدد فرص العمل نحو5 الاف فرصة توظيف و352 فرصة تدريب.