بان كي مون للرئيس محمود عباس: الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال اتصال أجراه اليوم الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس- ان المنظمة الدولية ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأعرب كي مون – خلال الاتصال- عن قلقه من استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مشيرا الى ان الامم المتحدة اكدت مرارا أن بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية وفا

ومن جانبه، شكر الرئيس محمود عباس الامين العام للمنظمة الدولية على مواقف الامم المتحدة وجهود منظماتها العاملة في فلسطين.

وجدير بالذكر ان قرار إسرائيل ببناء أكثر من ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة – ردا علي إنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني- قد لاقي ردود أفعال قوية غاضبة ومنددة علي المستوي الدولي والعالمي .