أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بان كي مون للرئيس محمود عباس: الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

Google+ Print
بان كي مون للرئيس محمود عباس: الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بان كي مون للرئيس محمود عباس: الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة – ارشيفية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال اتصال أجراه اليوم الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس- ان المنظمة الدولية ستعمل مع الفلسطينية الجديدة.

وأعرب كي مون – خلال الاتصال- عن قلقه من استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مشيرا الى ان الامم المتحدة اكدت مرارا أن بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية وفا

ومن جانبه، شكر الرئيس محمود عباس الامين العام للمنظمة الدولية على مواقف الامم المتحدة وجهود منظماتها العاملة في فلسطين.

وجدير بالذكر ان قرار إسرائيل ببناء أكثر من ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة – ردا علي إنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني- قد لاقي ردود أفعال قوية غاضبة ومنددة علي المستوي الدولي والعالمي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي