طبيب الأهلي: السيد حمدي جاهز لسيوي سبورت

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن مهاجم الفريق الأحمر السيد حمدي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات كاملة بعد تعافيه من الارتفاع في درجة الحرارة.

وغاب حمدي عن تدريبات الأهلي في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة سيوي سبورت بالجولة الثالثة لكأس الكونفدرالية يوم الأحدز

وقال خالد محمود لموقع الأهلي الرسمي يوم الجمعة: "السيد حمدي تحسنت حالته بدرجة كبيرة وعادت درجة الحرارة لطبيعتها بعد تناوله للمضادات الحيوية والفيتامينات".

وأضاف "سيشارك في مران الأهلي الرئيسي كاملا على ملعب المباراة، ولا صحة لنقله إلى مستشفى أو مركز طبي".

وتابع "الأمور لم تستدع الوصول لهذه المرحلة، وقد يشارك أمام سيوي حسب الروؤية الفنية".

ويعاني الأهلي من نقص في صفوفه الهجومية بإصابات عبد الله السعيد، وليد سليمان، محمد ناجي "جدو"، وأيضا عمرو جمال الذي لم يكتمل شفاؤه بنسبة 100 %.