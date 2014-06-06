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“شريف عارف” مديراً لصالون “بيت الأمة” الثقافى

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“شريف عارف” مديراً لصالون “بيت الأمة” الثقافى “شريف عارف” مديراً لصالون “بيت الأمة” الثقافى

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد قراراً بتكليف الكاتب الصحفى شريف عارف بإدارة صالون بيت الأمة الثقافى فى المقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى.

وقال عارف إن :”صالون بيت الأمة ستنطلق فعالياته خلال الأسبوع المقبل وسيكون مهتماً بمناقشة القضايا السياسية التى تشغل الساحة والرأى العام المصرى “.

وأضاف شريف عامر أن الصالون سيكون مفتوحاَ لمختلف الآراء والتوجهات السياسية ولن يكون قاصراً على مناقشة رؤى حزب الوفد تجاه القضايا التى تشغل الساحة وإنما سيكون منبراً مفتوحاً لكل الاتجاهات وألوان الطيف السياسى من منطق أن بيت الأمة هو بيت كل المصريين الذين يطمحون نحو غد أفضل.

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