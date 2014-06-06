وزير الكهرباء يعود من إثيوبيا عقب مشاركته فى مؤتمر الطاقة

عاد إلي مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على رأس وفد مصرى رفيع عقب مشاركته فى المؤتمر الوزارى للطاقة، الذى نظمته حكومتا الولايات المتحدة وإثيوبيا بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا ،في إطار دعم وتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأفريقية ولتفعيل مبادرة الرئيس الأمريكى للطاقة في إفريقيا .

وشارك فى المؤتمر العديد من وزراء الطاقة الأفارقة إضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص، ومنها عدد من الشركات المصرية الكبرى المعنية بمجالات الطاقة المختلفة، أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة فى القارة الإفريقية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد أن المؤتمر الوزاري يمثل أداة للترويج لتلك المبادرة والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادى والتنمية في دول القارة الإفريقية من خلال تلبية حاجة القارة من الطاقة المستدامة بتكاليف مناسبة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية خصصت ميزانية تقدر بنحو 7 مليارات دولار للمبادرة خلال مرحلتها الأولى حتى عام 2018.