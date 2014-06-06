السعودية ترفع عدد رحلاتها استعدادا لموسم الصيف وعمرة رمضان

اعتمدت الخطوط السعودية الخطة التشغيلية لموسم الصيف 2014،وتضمنت زيادة في عدد الرحلات بين المحطات الرئيسية وبقية المحطات الداخلية بهدف توفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية لتلبية احتياجات المسافرين ومواجهة الطلب المتزايد خلال موسم الصيف وشهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير عام الخطوط السعودية المكلف عبدالعزيز بن رحيم الحازمي فى تصريحات اليوم أن موسم الذروة لهذا العام يشمل إلى جانب حركة السفر الضخمة خلال إجازة الصيف ، ذروة موسم العمرة الذي يمتد إلى نهاية شهر رمضان الفضيل ثم إجازة عيد الفطر المبارك الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا تعمل الخطوط السعودية على مواجهته من خلال التخطيط المبكر وحشد كوادرها الوطنية المؤهلة والمتخصصة في كافة القطاعات التشغيلية وفي مقدمتها العمليات الجوية والأرضية وخدمات الركاب والصيانة والخدمة الجوية وبأسطولها الجديد من الطائرات .

وقال الحازمي إن الخطة تضمنت تحقيق أعلى نسبة ممكنة في انضباط مواعيد الرحلات وتوفير المزيد من السعة المقعدية لخدمة القطاعين الداخلي والدولي ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

ونوه إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ، تم تشكيل فريق عمل تنفيذي من كافة القطاعات والوحدات الاستراتيجية كالعمليات الجوية والصيانة والخدمة الجوية وخدمات الركاب والعمليات الأرضية والخدمات الأرضية ومركز العمليات والتموين وغيرها من القطاعات ذات العلاقة ” .

وأهاب الحازمي بالمسافرين الاستفادة من باقة الخدمات الذاتية المتكاملة عبر موقع “السعودية” على الإنترنت www.saudiairlines.com الذي يتيح لهم استعراض جداول الرحلات وإجراء الحجز، وإصدار التذاكر واختيار المقعد، والوجبة والحصول على مقعد الصعود للطائرة، والتوجه مباشرة لصالة المغادرة بالمطار إلى جانب موقع “السعودية” على الهاتف النقال، وكذلك أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في كافة مناطق المملكة بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز الاتصال الموحد للحجز .

وفيما يتعلق بجدولة الرحلات، أوضح الحازمي أنه تم إقرار جدول الرحلات للقطاعين الداخلي والدولي لتوفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية حيث يأتي ذلك وفقا للمتطلبات التشغيلية وتلبية للطلب المتزايد على السفر خلال موسم الصيف مبينا أنه تم اعتماد تسيير 3 ألاف و424 رحلة أسبوعيا في الاتجاهين بسعة مقعدية تبلغ 585 ألفا و574 مقعدا مقارنة بما تم اعتماده خلال صيف العام الماضي 2013 من تسيير 3 ألاف و242 رحلة أسبوعيا في الاتجاهين بسعة 545 ألفا و466 مقعدا بزيادة 7% للسعة المقعدية .

أ ش أ