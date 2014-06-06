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محافظ القاهرة: نقلة غير مسبوقة للتطوير والنظافة والمرور قريباً

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محافظ القاهرة: نقلة غير مسبوقة للتطوير والنظافة والمرور قريباً محافظ القاهرة: نقلة غير مسبوقة للتطوير والنظافة والمرور قريباً

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، أن المواطن سيشعر بنقلة غير مسبوقة فى أعمال التطوير والنظافة والمواصلات، وحل الأزمة المرورية خلال الفترة القادمة، معولا على وعى المواطن ومساهمته فى تحقيق التقدم والرقى الحضارى والاجتماعى بالعمل والنقد البناء.

وأضاف السعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن اهتمام المحافظة بملف المرور والقضاء على التكدس المرورى فى شوارع العاصمة من خلال خطة للعمل فى عدة محاور بالتوازى، وتشمل تطوير الطرق والكبارى وإعادة رصف وتخطيط الشوارع ورفع كفاءتها، وتحديث سيارات النقل السرفيس.

وأوضح المحافظ، تطوير منظومة النقل الجماعى وتحديثها باستكمال المراحل المتبقية من مترو الأنفاق، وتحديث أسطول النقل العام، وتطوير إدارة المرور بالعاصمة وتحويله للعمل أليا بتركيب أشارات المرور الإلكترونية على جميع تقاطعات شوارع المحافظة مزودة بكاميرات.

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