"المصرى للتنمية"يؤكد على اهتمام الحكومة بالتعاون الاقتصادى مع أرمينيا

انطلق خلال الأسبوع الماضى منتدى رجال الأعمال الأرمنى - المصرى الذى نظمته غرفة التجارة لجمهورية أرمينيا، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال فى أرمينيا ووكالة التنمية الأرمينية.

وأوضحت صحيفة "ام كا" أرمينيا أن رجال الأعمال من مصر يمثله وفد من المجلس المصرى للتنمية المستدامة، بقيادة معتز رسلان، الذى يرأس أيضا مجلس الأعمال الكندية المصرية وأكد رسلان على أنه واثق من أن رجال الأعمال الأرمنيين المتواجدين فى مصر سيعملون على توثيق التعاون بين البلدين وسيشاركون بنشاط فى إنشاء وتطوير علاقات اقتصادية وثيقة.

و أضاف رسلان أن الحكومة المصرية تشجع تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية مع دول جنوب القوقاز، وعلى وجه الخصوص، أرمينيا وجورجيا، حيث ستكون هذه الدول شركاء مصر الجدد ونحن مهتمون أيضا بالخبرة والإنجازات فى العديد من المجالات الخاصة بأرمينيا.

وأشار رسلان إلى أنه ستبدأ الفرص التجارية والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون المثمر والمنفعة المتبادلة.

من جانبه، أبدى الجانب الأرمينى سعادته الكبيرة بالتعاون مع الجانب المصرى، وقال رئيس غرفة التجارة الأرمينية يريفان أندرانيك أليكسانيان، أن هذا الاجتماع يعد الأول بين رجال الأعمال الأرمن والمصريين، مؤكدا أن بين الشعبين علاقات صداقة طويلة الأمد، حيث إنه لقرون شارك الأرمن فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لمصر.

وأشار اليكسانيان إلى أنه يكفى أن نذكر رجل دولة بارز، مثل نوبار باشا، الذى تم إنشاء نصب تذكارى له فى الإسكندرية، وإطلاق اسمه على شارع مصرى، معربا عن أمله فى أن الزيارة، تدل على اهتمام رجال الأعمال المصريين فى أرمينيا، مع بداية التجارة والمنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادى.

يذكر أن، إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر وأرمينيا، وفقا لعام 2012 يساوى 52.13 مليون دولار، وهو أقل بـ14 مليون دولار مما كانت عليه فى 2011 ولا توجد إحصاءات لعام 2013.