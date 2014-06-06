أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر ترأس المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة ببيروت 23 يونيو

Google+ Print
مصر ترأس المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة ببيروت 23 يونيو مصر ترأس المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة ببيروت 23 يونيو

أعلن المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن رئاسة للمؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة فى الدول العربية والمقامة فى الفترة من 23 إلى 25 يونيو القادم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار عودة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التشاور والإطلاع على أهم القضايا والمستجدات بين البلاد العربية، مؤكدا أن المؤتمر يشكل وحدة قانونية وتشريعية للهيئات.

وأوضح أنه تم إعداد توصيات تتعلق بالأنظمة والقواعد المعتمدة فى اختبار أعضاء هيئات قضايا الدولة لتكون بمثابة قواعد استرشادية لهذه الدول، وتتناول المشاكل والصعوبات التى تواجه هيئة قضايا الدولة بخصوص النزاعات الدولية وتنفيذ الأحكام ودور قضايا الدولة فى نزاع المؤسسات العامة الاستثمارية والاقتصادية والمختلطة .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»