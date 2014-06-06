مصر ترأس المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة ببيروت 23 يونيو

أعلن المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن رئاسة مصر للمؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة فى الدول العربية والمقامة فى الفترة من 23 إلى 25 يونيو القادم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار عودة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التشاور والإطلاع على أهم القضايا والمستجدات بين البلاد العربية، مؤكدا أن المؤتمر يشكل وحدة قانونية وتشريعية للهيئات.

وأوضح أنه تم إعداد توصيات تتعلق بالأنظمة والقواعد المعتمدة فى اختبار أعضاء هيئات قضايا الدولة لتكون بمثابة قواعد استرشادية لهذه الدول، وتتناول المشاكل والصعوبات التى تواجه هيئة قضايا الدولة بخصوص النزاعات الدولية وتنفيذ الأحكام ودور قضايا الدولة فى نزاع المؤسسات العامة الاستثمارية والاقتصادية والمختلطة .