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وفاة المغني الفرنسي جورج موستاكي

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وفاة المغني الفرنسي جورج موستاكي وفاة المغني الفرنسي جورج موستاكي

كتب : أ ف ب منذ 12 دقيقة

توفي المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج موستاكي، صاحب الأغاني الشهيرة جدا مثل "ميلور" و"لو ميتيك" صباح الخميس عن عمر يناهز 79 عاما.

وكان موستاكي المولود في ، من والدين يونانيين قال في العام 2011، إنه يعاني من مشاكل في التنفس وأن مرضه "يجعله غير قادر إطلاقا على الغناء".

وولد جورج موستاكي، واسمه الأصلي جوسيبي موستاكي في الثالث من مايو 1934 في الإسكندرية لوالدين من يهود اليونان، هاجرا إلى مصر، وقد انتقل إلى باريس في 1951 حيث التقى جورج براسينس وقد اتخذ اسمه الأول احتراما له.

وكتب موستاكي حوالى 300 أغنية لأكبر المغنين الفرنسيين مثل إديت بياف وايف مونتان، قبل أن يغني بنفسه أغنياته الناجحة.

ومن أشهر أغانيه "ميلور" (عاكم 1958) التي كتبتها أديت بياف وترجمت في العالم بأسره ومن ثم "لو ميتيك" (1969) التي غنتها أولا بيا كولومبو.

وكان موستاكي رساما أيضا، يتقن لغات عدة ويقيم منذ أكثر من أربعين عاما على جزيرة سان لوي في باريس.

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