الشعفار: الداخلية حرصت على دعم الوزارات لتحقيق التميز

كرمت وزارة الداخلية عددا من الضباط وصف الضباط المتميزين الفائزين بجائزة القائد للمقترحات المطبقة، ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الثالثة لقطاع وكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشؤون الأمن وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة .

وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية خلال التكريم أن الإنجازات التي حققتها الوزارة بفوزها بـ 16 جائزة ووساما من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، جاء نتيجة جهد فريق عمل مشترك يؤمن بالتميز، حيث كانت المنافسة قوية بين الوزارات الاتحادية، وعلى الرغم من أن ثقافة التميز منتشرة في تلك الوزارات، إلا أن وزارة الداخلية كانت سباقة في هذا المجال، وكانت تدعم الوزارات الأخرى في تحقيق التميز.

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي تجسيدا للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في حفز أصحاب المقترحات البناءة، وإثارة الدافعية لدى جميع موظفي الوزارة، بما يسهم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على تبني الأفكار والمقترحات الجيدة التي تصب في تطوير العمل الشرطي.

وقال إن وزارة الداخلية ماضية على هذا النهج مستلهمة ذلك من توجيهات القيادة العليا، ودعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حتى تتبوأ الوزارة مكانة عالية ومرموقة .. لافتا إلى أنها سبقت وزارات مماثلة في دول متقدمة في مجال تقديم الخدمات للجمهور.

وأضاف " نفتخر بالإنجازات التي حققها الضباط المبدعون، والتي أصبحت منهجية عمل الوزارة لتبقى في المقدمة وتحتل الريادة" .. داعيا للاستمرار بالتميز في العمل، وتطوير الأداء في المجالات كافة وحثهم على بذل المزيد من الجهود في المرحلة المقبلة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وفي ختام الحفل قام الفريق سيف الشعفار يرافقه العميد محمد خليفة المرر، مدير عام ديوان وكيل وزارة الداخلية والعقيد سيف علي الكتبي مدير عام كلية الشرطة، بتكريم الفائزين بجائزة المقترحات المطبقة في قطاع وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الأمن بحضور العقيد حسين محمود العوضي مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة، وعدد من الضباط بديوان وكيل الوزارة.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى مجمل القضايا الاسلامية والعربية والدولية.

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