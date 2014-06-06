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شاورما الدجاج

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شاورما الدجاج شاورما الدجاج

الخميس 05-06-2014 17:52

تتبيلة شاورما الدجاج:
- بهارات أبو شاورما السرية التي يمكن الحصول عليها من محلات أبو شاروما .
- حبة من الليمون الحامض
- 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم
- ملعقة كبيرة من معجون "التشيلي"
- 1 كوب من الخلّ الأحمر
- 1 كوب من المياه

طريقة التحضير:
1- امزجي كل المكونات مع بعضها ما عدا الماء والبهارات .
2- أفرغي المزيج في وعاء كبير وأضيفي الماء ثم رشي البهارات وامزجيهم بشكل جيد .
3- خذي شرائح الدجاج واغمسيها بالمزيج ، غلفي الوعاء الخاص بالشاورما جيداً وضعيها في الثلاجة على الاقل لمدة 24 ساعة.
4- ضعي شاروما الدجاج في الفرن لمدة 20 دقيقة الى حين النضوج وقدّميها مع الخضر المنوّعة.
(هذه المقادير تكفي لكيلوجرام من الدجاج).

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سيدتي