تتبيلة شاورما الدجاج:

- بهارات أبو شاورما السرية التي يمكن الحصول عليها من محلات أبو شاروما .

- حبة من الليمون الحامض

- 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

- ملعقة كبيرة من معجون "التشيلي"

- 1 كوب من الخلّ الأحمر

- 1 كوب من المياه

طريقة التحضير:

1- امزجي كل المكونات مع بعضها ما عدا الماء والبهارات .

2- أفرغي المزيج في وعاء كبير وأضيفي الماء ثم رشي البهارات وامزجيهم بشكل جيد .

3- خذي شرائح الدجاج واغمسيها بالمزيج ، غلفي الوعاء الخاص بالشاورما جيداً وضعيها في الثلاجة على الاقل لمدة 24 ساعة.

4- ضعي شاروما الدجاج في الفرن لمدة 20 دقيقة الى حين النضوج وقدّميها مع الخضر المنوّعة.

(هذه المقادير تكفي لكيلوجرام من الدجاج).