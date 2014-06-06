الانتقادات تمنع أبو تريكة من العمل بالأهلى

علمت وكالة ona”" أن السر وراء اعتذار محمد أبو تريكة لاعب الأهلى المعتزل عن العمل بالنادي هى الانتقادات التي سيتعرض لها إذا ما وافق على العمل بالقلعة الجمراء ،خاصةً بسبب رؤية سياسية سابقة له ستكون في غير محلها الآن وأن تقييمه لن يكون على عمله، وأن الوضع داخل النادي ضبابي لأقصى حد حول مستقبل أي منصب سيتولاه أي مسؤول في الفترة المقبلة.

وكان أبو تريكة ،قد أبلغ المقربون منه أنه لا يريد أن “يحرق نفسه” في أي صراع على أي منصب في هذا التوقيت ويتمنى أن يكون عمله في الأهلي في أجواء أفضل.

وكان مجلس إدارة الأهلي ،قد كلف بعض المقربين من اللاعب بعرض وجهة نظر المجلس في الحصول على خدماته في المنصب الذي يراه مناسباً له ما بين مستشار للتسويق الرياضي أو العمل بأكاديمية النادي.

وأعلن أبو تريكة اعتزاله نهاية العام الماضي عقب انتهاء كأس العالم للأندية، بينما يستعد حاليا لتقديم تحليل لكأس العالم بالبرازيل 2014.