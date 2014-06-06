هيئة المجتمعات العمرانية تبدأ تشغيل النقل الخارجي بالشروق وبدر والقاهرة الجديدة

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منظومة تشغيل النقل الخارجى، من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، وربطها بوسط المدينة والمحافظات الأخرى، بعد الاتفاق مع هيئة النقل العام، وشركات “السوبر جيت”، لتشغيل 7 خطوط بخلاف خطوط “السوبر جيت”، فضلا عن موافقة محافظة القاهرة على تشغيل ٢٥سيارة “فان 7 راكب”، للنقل الداخلى، فى 3 مدن جديدة، وذلك لحل أزمة النقل التى ظل سكان هذه المدن يعانون منها طوال السنوات الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى بيان للوزارة اليوم الجمعة: إن تشغيل خطوط النقل الداخلى والخارجى لربط المدن الجديدة بالمدن الأخرى، سيساعد فى تنمية هذه المدن، وخلخلة الكثافة السكانية بالمدن القديمة.

من جانبه، أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع هذه الخطوط تذكرتها موحدة بسعر “جنيهان” لجميع الخطوط، وتخدم مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والشروق، مشيرا إلى أنه جار ترخيص” 25 سيارة فان٧ راكب” فى محافظة القاهرة لخدمة سكان القاهرة الجديدة والشروق وبدر، والتى تم تشغيلها من قبل فى مدينتى الشيخ زايد و٦ أكتوبر.

وأضاف أن خطوط السوبر جيت، يتم تسييرها يوميا، الأول “غرب الدلتا” من 6 أكتوبر حتى الإسكندرية ومطروح، والثانى “جنوب الدلتا” من 6 أكتوبر حتى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وأشار المهندس حاتم محمود، رئيس الادارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الخطوط التى تم تشغيلها هى 3 خطوط نقل عام فى 6 أكتوبر، لكل خط 10 أتوبيسات، الأول ( 1013) خط سيره من٦أكتوبر – جامع الحصرى – المحور المركزى – محور 26 يوليو – ميدان سفنكس- العجوزة – عبدالمنعم رياض، والثانى ( 1022) خط سيره من 6 أكتوبر – طريق الواحات – ميدان الرماية – شارع الهرم – الجيزة – السيدة عائشة، والثالث خط سيره من 6 أكتوبر – شبرا الخيمة.

وأوضح أنه تم تسيير “خط” فى مدينة الشروق بـ 7 أتوبيسات نقل عام، من الشروق “طريق السويس” ألماظة – ابن الحكم – حدائق القبة، بحيث يتم ربطها بخط المترو، فضلا عن “خط” آخر بـ 5 أتوبيسات فى مدينة بدر، من طريق السويس – ألماظة – روكسى – كلية البنات، لربطه بخط المترو أيضا.

وقال المهندس حاتم محمود إنه تم تشغيل خطين آخرين فى مدينة القاهرة الجديدة، لكل منهما 9 أتوبيسات، الأول ( 1001) وخط سيره ( التجمع الأول – زهراء مدينة نصر – جامعة الأزهر – العباسية – رمسيس – عبدالمنعم رياض)، والثانى ( 1018) وخط سيره ( التجمع الأول – محور المشير طنطاوى – الحدائق – العباسية)، بجانب توافر خط قديم ( 602) بـ 6 سيارات وخط سيره من التجمع الأول حتى حدائق القبة.