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القبض على 4 من إخوان دمنهور وبحوزتهم أقنعة وأعلام أثناء تجمعهم للتظاهر‎

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القبض على 4 من إخوان دمنهور وبحوزتهم أقنعة وأعلام أثناء تجمعهم للتظاهر‎ القبض على 4 من إخوان دمنهور وبحوزتهم أقنعة وأعلام أثناء تجمعهم للتظاهر‎

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث البحيرة، ظهر اليوم، من ضبط 4 من أعضاء جماعة الإخوان أثناء تجمعهمم للقيام بمظاهرة بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور.

كانت المعلومات قد وصلت للواء محمد طاحون، مدير امن البحيرة عن تجمع أعداد من أعضاء جماعة الإخوان فى الشوارع الجانبية،المؤدية لميدان جلال قريطم،استعدادا للتظاهر.

قامت ضباط إدارة البحث الجنائى مدعمين بقوات الأمن بالتوجة على الميدان،و تم إلقاء القبض على 4 من أعضاء الجماعة بحوزتهم أقنعة،و أعلام تستخدم أثناء المظاهرات.

من ناحية أخرى نظم أعضاء جماعة الإخوان سلسلة بشرية فى قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة،و سلسلة أخرى بمدينة النوبارية،رفعوا خلالهما شعار رابعة و صور الرئيس المعزول محمد مرسى.

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