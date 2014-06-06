الحلم يتحوّل الى حقيقة مع لوريال باريس L’Oreal Paris

ان حلم المرأة العربية بالحصول على شعر جذاب مفعم بالصحة واللمعان والملمس الحريري أصبح حقيقة، عندما ابتكرت لوريال باريس مستحضر بديل الزيت المغذي حيث اجتمع زيت الارجان والاليوكيراتين في منتوج واحد.

يعمل بديل الزيت من لوريال على حماية الشعر من آثار الرطوبة ويجعله يتمتع بمظهر أنيق متألق وحيوي من جهة، وعلى حماية الشعر من الحرارة أثناء تصفيفه من جهة اخرى.

والمميّز ببديل الزيت الرائع من لوريال هو احتوائه على مزيج من الزيوت الثمينة كالارغان المغذي للشعر من اطرافه حتى جذوره وأنعم انواع الكريمات كالاوليوكيراتين التي توفر للشعر عناصر التغذية الاساسية المجددة للشعر وبالتالي تعزز جماله وعدم تجعده.

يمكن استعمال بديل الزيت بطرق متعددة وفي اي وقت وهذا يرجع الى احتياجات المرأة. ويتم ذلك على النحو التالي:

قبل الاستحمام كمعالج للشعر الجاف، وخلال الاستحمام بعد استعمال الشامبو لشعر ناعم الملمس ، وقبل تصفيف الشعر لحمايته من حرارة السيشوار، كما يمكن استعماله على الشعر الجاف كلمسة أخيرة لمزيد من النعومة.

كل تلك الميزات تجعله سيد عصره، منتج متعدد الاستعمالات ولا يمكن الاستغناء عنه وعلامة فارقة في عالم العناية بالشعر.

ولا عجب ان تكون الفنانة ومقدمة البرامج التلفزيونية أروى المتميزة والمتألقة ،التي تتمتع بأنوثة فاتنة وموهبة استثنائية ومصدر الهام للنساء في المنطقة العربية، قد اختيرت من قبل لوريال باريس ان تكون سفيرتها الجديدة، وتكون بذلك انضمت الى قائمة مشاهير النساء اللواتي مثلن العلامة كأمثال جوليان مور وإيفا لونغوريا…

وتقول اروى ان سرها لشعر ولا اروع هو بديل الزيت المغذي من الفيف لوريال. فهو المنتج الذي يرتقي الى مستوى تطلعاتها من حيث العناية بشعرها. اما السر الثاني هو امكانية استعماله بعدة طرق.

يبقى عليك سيدتي ان تعيشي التجربة مع بديل الزيت من الفيف وتلمسين الفرق، وأخيرا عيشي حقيقة الحلم وتمتعي بشعر استثنائي لا مثيل له.