هذا ما تحتاجه بشرتك قبل النوم !

بما أن فترة الليل هي الفترة التي تقوم فيها البشرة بإصلاح خلاياها وتجديد ذاتها، فمن الأفضل أن تقومي باستبدال مستحضرات التجميل باهظة الثمن باستغلال هذه الفترة المسائية الطويلة للعناية بالبشرة.

وقد تكلفك زيارة عيادات التجميل والبحث عن مستحضرات العناية بالبشرة الكثير من المال،.

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لذا "سيِّدتي نت" ينصحك باستبدال هذه الأمور ببعض الخطوات الروتينية اليومية، كاستغلال فترة الليل الذي يمكنه أن يقدم لك بشرة نقية ونضرة خالية من السموم والبكتيريا الضارة، كما يقدم لك هذه المفاتيح الثلاثة للعناية بالبشرة قبل النوم:

1. تخلصي من أي عوالق على بشرتك

يعتبر تخليص البشرة من أي عوالق أو آثار متواجدة بها أول سر من أسرار العناية بالبشرة في الليل، ولكي تزيلي آثار المكياج وعوالق الأتربة والغبار المترسبة داخل مسام بشرتك استخدمي غسولاً لطيفاً على البشرة.

2. دلكي بشرتك برفق

عليك القيام بحركات تدليك خفيفة على البشرة بشكل يومي، كل ما عليك فعله هو وضع أطراف أصابعك على الجبهة، ثم ابدئي بعمل بعض الحركات الدائرية عليها، وانتقلي إلى منطقة الخد، ومنها إلى أسفل العينين ثم الذقن، وهكذا، فهذا التدليك الخفيف الذي ربما لا يتجاوز الدقيقتين يقوم بتنشيط الدورة الدموية بالبشرة ليعيد إليها الحيوية، ويجهزها لمرحلة الشفاء والتجدد خلال الليل.

3. قناع البشرة

يفضل أن تقومي بوضع قناع مغذٍ على بشرتك كآخر خطوة قبل الذهاب إلى الفراش، لذا اختاري أحد الأقنعة البسيطة كقناع العسل أو زيت اللوز أو الخيار، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء لتهيئة البشرة جيداً قبل النوم.

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