“نتنياهو وبيريز” يهنئان السيسي بفوزه بالرئاسة

تلقى المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اتصالات هاتفية صباح اليوم الجمعة ، من الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، للتهنئة بالفوز فى الانتخابات الرئاسية، حسب الصفحة الرسمية للمشير السيسي على “فيس بوك”.

وأكد المسئولون الاسرائيليون خلال الاتصال أن الرئيس السيسى حقق فوزا كاسحا فى الانتخابات الرئاسية ، التى تمت وسط أجواء ديمقراطية شفافة ، معلنين استعداد بلادهم الكامل للتعاون مع مصر فى مختلف المجالات سياسيا وأمنيا ، متمنين لمصر والمصريين المزيد من التقدم والرفاهية خلال الفترة المقبلة ، فى ظل قناعتهم التامة بأن الرئيس الجديد سيقود بلاده إلى المكانة والموقع الذى تستحقه بين دول العالم ، انطلاقا من خلفيته كجندى مقاتل ، وقائد عظيم ، يقدر المسئولية ويسعى لخدمة وطنه .

من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره لحرصهم على التواصل معه ، وتهنئته بالفوز فى انتخابات الرئاسة ، مؤكدا على التزام مصر بكافة تعهداتها الدولية ، ومعاهدة السلام ، التى تعتبر استحقاق هام ، يمكن البناء عليه وتطويره ، بما يخدم مصالح شعوب البلدين .

وأوضح الرئيس المنتخب أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإيجاد مناخ ملائم لحل القضية الفلسطينية ، والحرص على نشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ، حتى تنعم شعوب المنطقة بحياة أفضل خلال الفترة المقبلة .