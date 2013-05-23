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عباس يرحب بزيارة برشلونة إلى فلسطين للعب مع الأطفال

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عباس يرحب بزيارة برشلونة إلى فلسطين للعب مع الأطفال عباس يرحب بزيارة برشلونة إلى فلسطين للعب مع الأطفال

أعرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم عن رضاه إزاء توجه فريق برشلونة الإسباني في أغسطس المقبل للعب مباراة تدريبية مع أطفال فلسطينيين، مرحبا في الوقت ذاته بالفريق الكتالوني.

وقال عباس إن زيارة هذا "الفريق الاستثنائي والذي يحظى بشعبية كبيرة في فلسطين، تعتبر فرصة لتعزيز الهدف من الرياضة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحث الرئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني على إتمام كافة الاستعدادات اللازمة من أجل استقبال لاعبي وإدارة البرسا.

وأعلن مركز شيمون بيريز للسلام في إسرائيل أمس أن برشلونة سيلعب في أغسطس المقبل مباراتين تدريبيتين في الشرق الأوسط إحداها مع أطفال فلسطينيين وآخرين إسرائيليين بدلا من لقاء واحد كان مقررا أن يقام بين برشلونة وفريق مشترك للكبار في تل أبيب.

وسيصل بطل إسبانيا للمنطقة بـ"فريق يضم جميع النجوم بقيادة ميسي وتشافي وإنييستا وبيكيه وبويول وفابريجاس"، وسيرافقهم "في جميع الأوقات مشجعوهم وأصدقائهم وأسرهم"، بحسب المركز.

وستخصص عوائد الزيارة لـ"الأنشطة التي تروج للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

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