ضبط قائد خلية تكفيرية تستهدف ضباط الجيش والشرطة بالشرقية

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع ضباط الأمن الوطنى، القبض على ” خالد المغاورى ” 37 سنه ومقيم مركز منيا القمح، صاحب شركة مقاولات وقائد خلية عنقودية تستهدف ضباط الجيش والشرطة .

وأفادت التحقيقات التى اشرف عليها ضباط الأمن الوطنى، أن المتهم تلقى تدريبات بسوريا وأفغانستان منذ عامين، واستدرج 12 شاب من شباب مركز منيا القمح لتلقى تدريبات بسوريا على كيفية رصد ومتابعة وإستهداف ضباط وافراد الجيش والشرطة والأقباط .

ودلت التحريات، أن المتهم تدرب على الفكر التكفيرى والجهادى وزرع أفكار هدامة داخل الشباب المكلف باستدراجهم .

و اعلنت المديرية القبض على “عبد الرحمن محمد قطب 23 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بـ6 أكتوبر, وبحوزته مجموعة من الكتب التكفيرية والجهادية, تقوم ببث الأفكار التكفيرية والجهادية ضد الحكومة المصرية.

وأفاد مصدر أمنى ان ضباط الأمن الوطنى بالتعاون مع ضباط مباح مركز منيا القمح، قد تمكنوا من ضبط المتهم منذ ثلاثة شهور، ولم يتم الإعلان عن ذلك لدواعى أمنية حتى تنتهى الأجهزة الأمنية من اتخاذ كافة التدابير اللازمة .

الجدير بالذكر ان محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التى وقعت بها حوادث استهداف ضباط وافراد الشرطة والجيش خلال الشهور الماضية .