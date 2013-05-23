تقنية جديدة لعلاج لسرطان الرئة باستخدام النانو تُحدث ثورة هائلة

تمكن فريق من الباحثين بجامعة ولاية أوريجون، من تطوير تقنية جديدة ومبتكرة وذات فعالية عالية، باستخدام تكنولوجيا النانو لعلاج مرض سرطان الرئة، أحد أخطر أمراض الأورام وأكثرها تسببا فى حدوث الوفاة على الإطلاق.

وقام الباحثون بتطوير نظام توصيل دوائى جديد يسمح بالحصول على أدوية العلاج الكيماوى المضادة للسرطان عن طريق الاستنشاق، وكشفت النتائج التى أجريت على الحيوانات ومن خلال التجارب المعملية فاعلية هذا النظام الجديد فى الحد من الآثار المدمرة التى تصيب أعضاء الجسم المختلفة الأخرى، والتى تصاحب غالبا ً الحقن الوريدى.

وتابع الباحثون أن نتائج علاج سرطان الرئة تحسنت بشكل ملحوظ عقب استخدام هذه التقنية، حيث وصلت نسبة العقار إلى الرئتين بنسبة 83%، فيما لم تتعد نسبته 23% عند العلاج التقليد باستخدام الحقن الكيماوى، وكما أن الحقن الوريدى بالدم يتسبب فى تراكم تلك العقاقير السامة فى الكبد والكلية والطحال وهو ما يتسبب فى موت الكثير من خلاياها، وهو ما لا يحدث عند استخدام العقار عن طريق الاستنشاق.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of Controlled Release"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى.