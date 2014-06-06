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حملة دعم السيسى بغرب أوروبا تدعو للاحتشاد بعد غد بباريس احتفالا بتنصيب الرئيس

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حملة دعم السيسى بغرب أوروبا تدعو للاحتشاد بعد غد بباريس احتفالا بتنصيب الرئيس حملة دعم السيسى بغرب أوروبا تدعو للاحتشاد بعد غد بباريس احتفالا بتنصيب الرئيس

وجهت الحملة الشعبية لدعم رئيسا فى دول غرب أوروبا وفرنسا اليوم الجمعة الدعوة للاحتشاد بعد غد الاحد بالقرب من السفارة المصرية بباريس احتفالا بتنصيب الرئيس السيسى رئيسا جديدا للبلاد.

وذكرت الحملة الشعبية- فى بيان صحفى- انها ستنظم بعد غد بميدان اوروجواى الذى يقع على بعد أمتار من السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية احتفالية كبرى بمناسبة تسلم الرئيس السيسى مهام منصبه الرفيع وذلك بالتزامن مع مراسم التنصيب التى ستجرى بالقاهرة.

وقالت ان الدعوة عامة لكافة ابناء الجالية المصرية وكذا جميع الجاليات العربية بفرنسا ودول غرب اوروبا للمشاركة فى هذا اليوم الهام من تاريخ والاحتفال بالفوز التاريخى للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضى وكذا تأسيس الجمهورية الثالثة فى مصر.

واضافت الحملة الشعبية لدعم السيسى ان الاحتفالية التى ستعقد تحت شعار “نعم ياوطنى نعم يابلدى..نعم يا أرضى وأهـلى.. نعم للبنـاء نعم للوفاء..نعم للفداء..الشعب المصرى الوفى يلبى النداء” سيبدأ فى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت باريس ( الخامسة بتوقيت القاهرة) وتستمر حتى الثامنة مساء.

وذكرت الحملة ان الاحتفال سيبدأ بعزف بالسلام الوطنى، ويتخلله بعض من الاغانى الوطنية، والعاب الاطفال قبل ان يتم تقديم بيان ورسالة تهنئة للرئيس المصرى من الحملة الشعبية الى السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية.

أ ش أ

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