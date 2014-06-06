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اشتعال النيران في منزل أثناء مسيرات الإخوان بالفيوم .. والأمن يضبط 7 منهم

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اشتعال النيران في منزل أثناء مسيرات الإخوان بالفيوم .. والأمن يضبط 7 منهم اشتعال النيران في منزل أثناء مسيرات الإخوان بالفيوم .. والأمن يضبط 7 منهم


> شهدت مدينة الفيوم، منذ قليل،  اشتعال النيران في منزل بحى منشأة لطف الله بالتزامن مع مرور مسيرة لجماعة الإخوان،  من أمام المنزل، حيث وقعت مطاردات بين قوات الأمن والمشاركين في المسيرة وألقي القبض علي 7 منهم .

كانت مظاهرات أعضاء جماعة الاخوان المسلمين انطلقت عقب صلاة الجمعة فى مدينة الفيوم وخرج المشاركون في الماهرة من مساجد عبد الله وهبى والشبان المسلمين وابو جراب وعلى بن ابى طالب بالشيخ حسن .

ردد المتظاهرون االمنددة بالاحكام الصادرة على اعضاء الاخوان فى المحافظة . وجابوا عدد من الشوارع وأثناء مرورهم بمنشأة لطف الله وقع حريق في أحد المنازل وشبت به النيران وقامت الشرطة بمطاردة المشاركين في المظاهرة وألقت القبض علي 7 منهم .

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