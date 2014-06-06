الأهلى يدرس سيوى سبورت بالفيديو

يعكف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة فتحي مبروك على دراسة “سيوى سبورت” بطل كوت ديفوار بالفيديو ،وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف عنده، وذلك قبل مواجهته الأحد المقبل فى الكونفدرالية،وتتجه النية لدي الجهاز الفني باللعب بمهاجم وحيد في خط الهجوم نظراً لكثرة الغيابات بالفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق قد إصطحب 18 لاعباً للسفر مع الفريق وهم :”شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض ومحمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعه وأحمد شديد وصبري رحيل وأحمد فتحي وأحمد شكري وحسام عاشور وشهاب أحمد وتريزيجيه وأحمد خيري وموسي إيدان والسيد حمدي وأحمد نبيل مانجا وعمرو جمال”.