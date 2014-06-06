نوال تتألق بالقفطان المغربي في "موازين"

أطلّت مساء أمس المطربة الكويتية نوال، بقفطان مغربي بتصميم أنيق، زيّنته التطريزات والخيوط الذهبية البرّاقة. اللون الأحمر كان اللون الطاغي على القفطان المصنوع من الساتان. أما المجوهرات، فقد زادت من إشراقة إطلالتها، حيث أنها اختارتها من الذهب الأصفر الغني. ومن المعروف عن نوال أنها من الفنانات اللواتي يخترن أزياء رصينة وكلاسيكية بعض الشيء. وفي هذه المناسبة، أرادت أن تقدّم تحيّة للجمهور المغربي، فاختارت زياً يرتبط بتقاليد البلد وتراثه.

يذكر أنها المرة الأولى التي تطلّ فيها المطربة نوال على الجمهور المغربي، وقد تميّزت إطلالتها بكثير من الأناقة والرقيّ، وكانت خياراتها ملائمة لسنّها ومكانتها كمطربة عربية استطاعت أن تحصد إعجاب جمهورها واحترامه على مدى سنوات مرت.