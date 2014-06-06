حقائب Coach للرجل العصري

تحرص علامة "كوتش" Coach على تقديم أبرز وأحدث التصاميم مع بداية كل موسم. وللرجل العصري، قدمت العلامة تشكيلة واسعة من الحقائب العملية، التي تميّزت بتصميمها الشبابي وألوانها المتنوّعة.

تضمّنت حقائب Coach لهذا الموسم مجموعات غنية، منها مجموعة "بليكر" Bleecker التي تتميز بتصاميمها القوية وروحها الرياضية المستهلمة من لوحات فنيّة مجرّدة. وهي حقائب غنية بالألوان وبالتخطيطات. ومجموعة "ميرسير" Mercer التي تمّ تحديثها عن طريق إضافة أنواع مختلفة من جلد المها وإبراز تفاصيل الحزام الجلدي ذات الحرفية العالية. أما مجموعة "تومسون" Thompson التي قُدّمت بتصاميم حديثة وعناصر جمالية راقية، فتشتمل على تصاميم وتفاصيل رجولية مثل القطع النحاسية والسحابات المكشوفة. كما تتوافر في هذه المجموعة تصاميم رياضية. وختاماً تأتي مجموعة "البيسبول" Baseball المبنية على التفاصيل الموجودة في قفاز وكرة المضرب الأمريكية (البيسبول) فتشتمل قطعها على تشكيلة ألوان منها الاسود والبني. ولتتسع دائرة تصاميم هذا الموسم تم إضافة سترة البيسبول الجلدية ذو اللونين الأبيض والأسود وقبعة البيسبول الجلدية.

اطّلع على أبرز ما تضمنته مجموعة إكسسوارات كوتش لهذا الربيع واختر منها ما يناسب إطلالتك.

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