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كارول سماحة تستعرض إطلالاتها على إنستغرام

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كارول سماحة تستعرض إطلالاتها على إنستغرام كارول سماحة تستعرض إطلالاتها على إنستغرام

الجمعة 06-06-2014 19:13

لقد أصبح موقع "إنستغرام" منصة خاصّة لعرض الإطلالات والموضة، خصوصاً بالنسبة إلى النجمات اللواتي يجدنه الوسيلة الأسهل استعمالاً، والأكثر عمليّة، لعرض أناقتهنّ على معجبيهنّ المهتمّين بمتابعة جميع تفاصيل حياتهنّ الخاصّة، والموضة تحديداً. من أولئك النجمات، كارول سماحة، التي ملأت حسابها الخاصّ على "إنستغرام" بإطلالات مختلفة.

تنوّعت إطلالات كارول سماحة التي استعرضتها على "إنستغرام" ما بين الرسمية والعصرية والعملية. فقد رأينا عدداً من الفساتين الطويلة، التي اختارتها للمناسبات المهمّة وحفلاتها الكبيرة، كان أحدثها الفستان الأزرق البرّاق، الذي اختارته لحضور حفل World Music Awards، الذي أقيم الأسبوع الماضي في موناكو، بالإضافة إلى فساتين أُخرى قصيرة وطويلة، تنوّعت ألوانها ما بين الأسود والأبيض، والخمري والذهبي، كما استعرضت بعضاً من إطلالاتها العمليّة اليوميّة في الجينز، أو الفساتين الصيفيّة.

بعض الإطلالات كانت أنيقة ولافتة، وبعضها لم يكن بالقدر الكافي من الأناقة التي عوّدتنا عليها كارول.

ألقي نظرة على مختاراتنا من أزياء كارول سماحة على الإنستغرام، وأخبرينا رأيك.

 

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