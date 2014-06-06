وزير الدفاع يأمر بتخصيص طائرات عسكرية لنقل أسئلة الثانوية العامة للأماكن النائية

أعطي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بتخصيص عدد من طائرات النقل الجوي لنقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلي العديد من محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، ونقل المراقبين والإداريين، وذلك انطلاقًا من مسئولية القوات المسلحة وجهودها في تأمين المجتمع ودعم جهود الوزارات والهيئات والمشاركة في خدمة المواطنين.

وأعرب مسئولو وزارة التربية والتعليم والقائمين على نقل الامتحانات عن امتنانهم للدور الذي تقوم به القوات المسلحة لخدمة المواطنين في العديد من المجالات وما تقدمه من أنشطة وخدمات يعتز بها جميع أبناء الشعب المصري، مؤكدين أنهم جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة بقيمها وانضباطها وعملها الذي يضرب القدوة والمثل دائما لكل من يريد العطاء من أجل مصر.

> أ ش أ