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خطيب مسجد الاستقامة يدعو لوحدة الصف ويؤكد وسطية الإسلام

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خطيب مسجد الاستقامة يدعو لوحدة الصف ويؤكد وسطية الإسلام خطيب مسجد الاستقامة يدعو لوحدة الصف ويؤكد وسطية الإسلام

أكد خطيب مسجد الاستقامة، أن الأمة الإسلامية خلقها الله أمة وسطا مستشهدا بقول الله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"، لافتا إلى أن توجيه الله للمسلمين بالصلاة باتجاه الكعبة المشرفة التى تمثل مركز الأرض، كما أكدت العديد من الدراسات العلمية الحديثة يؤكد وسطية الأمة الإسلامية وسماحة تعاليم دينها.

ودعا خطيب مسجد الاستقامة فى خطبته اليوم الجمعة، إلى وحدة الصف والتمسك بسماحة الإسلام لعكس الصورة الصحيحة عنه، داعيا المصلين للاستغلال الأمثل لشهر شعبان وكثرة قراءة القرآن والتقرب إلى الله وإخراج الزكاة تمهيدا للفوز بشهر رمضان المبارك، مشددا على القيمة الكبيرة لليلية النصف من شعبان التى يغفر الله لعباده المستغفرين فيها، كما نقل عن حديث للرسول الله " صلى الله عليه وسلم".

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