"القومى للطفولة" يصدر دليلا إجرائيا لتدريب أعضاء لجان الحماية

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس أصدر بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة، دليلا إجرائيا لتدريب لجان الحماية، موضحة أن هذا الدليل تضمن كافة النواحى الفنية المتعلقة بعمل اللجان.

كما تم إصدار كتيب إرشادى للائحة العمل الإدارى والفنى الخاصة بلجان الحماية الفرعية، وذلك بهدف تأسيس عمل اللجان من خلال وضع نظام عمل موحد متكامل فنيا وإداريا لتسهيل قيام هذه اللجان للمهام المنوطة بها، مؤكدة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الوحيدة المنوط بها متابعة لجان الحماية فنيا فى حين أن التبعية الإدارية لهذه اللجان تؤول للسادة المحافظين، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

أضافت الأمين العام للمجلس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكتيب الإرشادى يتضمن المشكلات والفجوات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بعمل اللجان الفرعية، والتى تتطلب إجراء تعديلات تشريعية على قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حتى تتمكن اللجان الفرعية من القيام بالدور المنوط بها.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، أن المجلس وضع خطة عمل عاجلة لتدريب أعضاء اللجان الفرعية لتوحيد منهجية العمل، مشيرة إلى أهمية الدور الذى ستقوم به هذه اللجان فى رصد مشكلات الأطفال على أرض الواقع لا سيما فى ظل تزايد حالات الانتهاكات والعنف التى يتعرض لها الأطفال، موضحة أن منسقى المجلس المنوط بهم متابعة عمل متابعة لجان الحماية الفرعية فى مختلف المحافظات يعكفون حاليا على بناء قواعد معلومات لأعضاء هذه اللجان فى المحافظات التى تم تفعيل عمل اللجان بها.

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن الربط بين لجان الحماية الفرعية وخط نجدة الطفل 16000 سيسهم فى رصد مشكلات الطفولة على المستوى القومى، مما سيفيد فى وضع سياسات عامة وتوفير آليات وحلول مبتكرة تتصدى لهذه المشكلات.