رسميا .. موناكو يتعاقد مع مدرب سبورتنج لشبونة

لشبونة، (إفي): وقع البرتغالي ليوناردو خارديم عقدا لتدريب فريق موناكو الفرنسي خلال المواسم الثلاثة المقبلة ومن المنتظر أن يتم تقديمه اليوم الجمعة.

وفي بيان مقتضب أعلنت شركة "إنترناشيونال فوت" الممثلة لخارديم أن مدرب سبورتنج لشبونة السابق وقع الخميس العقد مع موناكو ليخلف الإيطالي كلاوديو رانييري في قيادة الفريق.

وفي الموسم الوحيد الذي تولى فيه تدريب سبورتنج لشبونة، استطاع خارديم (39 عاما) أن يعيد الفريق إلى المراكز الأولى حيث أنهى بطولة الدوري في الوصافة خلف بنفيكا حامل اللقب وتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وسبق لخارديم تدريب فرق كاماتشا وديسبورتيفو دي شافيز وبيرا مار وسبورتنج براجا البرتغالية وأوليمبياكوس اليوناني.