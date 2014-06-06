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روني عن انتقادات سكولز: لا أهتم

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روني عن انتقادات سكولز: لا أهتم روني عن انتقادات سكولز: لا أهتم

أكد الإنجليزي الدولي واين روني أنه ليس مهتما بانتقادات زميله السابق في مانشستر يونايتد بول سكولز له مشيرا إلى أن ما يهمه فقط هو أراء مدربيه.

وكان سكولز قد أكد أن روني بدأ مستواه في التراجع مشيرا إلى أنه قد يعتزل اللعب بعد عامين أو ثلاثة من الآن.

وقال روني للصحفيين "لكي أكون صريحا أنا لا أهتم بما يقوله أي شخص عني، فقط مهتم بما يقوله هودجسون والجهاز الفني والأشخاص الذين حولي".

وأضاف "سكولز كان زميلا لي ولكنه كان بعيدا عن مانشستر يونايتد لأول مرة منذ زمن بعيد، أقرأ أنه كان معي وكان يدربني ولكن هذا ليس صحيحا".

ويستعد روني لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2014 المقبل في البرازيل وهو المونديال الثالث الذي يشارك فيه مهاجم مانشستر يونايتد بعد أن فشل في قيادة الفريق لأي إنجاز في البطولتين السابقتين.

وتابع "أنا بالفعل لن تكون لي ردة فعل على هذا الحديث، فأنا لست مهتما.. هو لديه أرائه فلنترك الأمر عند هذه النقطة".

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