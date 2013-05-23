تقرير بريطانى يتوقع ارتفاع الدولار فى مصر لـ7.24 جنيه فى 2014

توقع تقرير بريطانى أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة (2013-2017) 3.9% بسبب استمرار الاضطرابات السياسية، وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، مرجحاً أن يواصل الجنيه المصرى انخفاضه أمام الدولار ليصل إلى 7.24 جنيه فى 2014 فى حال ما استقرت الأوضاع السياسية.

وذكر التقرير الذى أصدرته وحدة إيكونوميك إنتيليجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية لشهر مايو الجارى أن الاقتصادى الحقيقى بمصر نما بنسبة 2.2% على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2012/2013 ( أكتوبر - ديسمبر)، ليبلغ معدل النمو فى النصف الأول 2.4%.

وتوقع التقرير البريطانى أن يقل سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملة الأمريكية من 6.06 جنيه للدولار فى عام 2012 إلى 7.24 جنيه فى عام 2014، وأن يرتفع سعر صرف الجنية المصرى فى عامى 2015- 2017، فيما يتجه الوضع السياسى للاستقرار مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.