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أحمد حلمى مداعبا طلاب الثانوية: اسألوني أنا.. ساقطها مرتين

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الفنان أحمد حلمى

الفنان أحمد حلمى

دعا الفنان أحمد حلمى لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق، وقال حلمى فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يارب النجاح والتوفيق لطلبة وطالبات الثانويه العامه، قلبي معاكوا والله. حاسس بيكوا».

وبخفة ظله المعهودة، داعب حلمى معجبيه من طلاب الثانوية العامة قائلاً: فى تدوينة آخرى له:«اسألوني أنا، ساقطها مرتين، بس نجحت في التالته الحمد لله، شدوا حيلكوا».

وتفاعل عدد من معجبى الفنان المصرى معه وردوا بتعليقات مرحة منها: «كل شىء انكشفن وبان..يافاشل يافاشل».

وتابع حلمى كلماته بتغريدة آخرى قال فيها: «خلاص ياجماعه أنا نجحت من أول سنه وجبت مجموع عالي جداً ودخلت طب .. المهم أنكوا متخافوش وتشدوا حيلكوا. أنا قلبي معاكوا والله .. وبدعيلكوا بالنجاح والتوفيق يارب».

وينطلق مارثون الثانوية العامة غداً الأحد بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتشارك قوات من الجيش فى تأمين اللجان الإمتحانات، فضلاً عن نقل أوراق الأسئلة والإجابة بالطائرات الحربية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم – فى وقت سابق – عن اتخاذها إجراءات حاسمة لتأمين الإمتحانات.

أحمد حلمى

 

 

 

 

أحمد حلمى2

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