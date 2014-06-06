«بإدينا نعمر أراضينا» تنظم حفلا لتكريم عدلي منصور ومحلب بالكويت

أعلن حملة «بإدينا نعمر أراضينا» المدشنه بدولة الكويت من قبل أبناء الجلية المصرية عن إقامة حفل بالتنسيق مع سفير وأركان البعثة الدبلوماسيه المصريه بالكويت للمستشار عدلي منصور وابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء النصف الثاني من يونية الحالي ويعتبر هو أول تكريم لهما خارج مصر.

وأشار بيان صادر من الحملة التى يوجد بها مقر دائم داخل مصر بمحافظة السويس أن التكريم للمستشار عدلي منصور ومحلب لتحملهم المسئوليه بجدارة في الفتره العصيبه الذى عاشتها مصر بعد ثورة 30 يونية .

وقال حسام الأمام مؤسس مؤسسة حملة بأيدينا ومقرها الدولي والرئيسي بالكويت أنهم كحملة ومؤسسة يكنون كل الاحترام لكل مسئول تحمل المسئولية كاملة وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية المؤقت الذى سيترك منصبه خلال ساعات وهو المستشار عدلي منصور فضلا عن كل الوزراء والحكومتين التى تولت أدارة مصر بالتعاون مع المستشار عدلي منصور لما بذلو من جهد رائع لادارة البلاد والقضاء على الارهاب.

وأضاف مؤسس الحملة أنهم يضمون بين حملته قامات كبيرة وكانت لها فضل فى تدشين الحملة وفى مقدمتهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق واستاذ الأثتصاد ، موضحا أنهم قادرون على جمع وتقديم مبلغ 36 مليار جنيه من المصرين فى الخارج وتقديمها للمشير السيسي ، موضحا أنهم لديهم الرؤية وآلية العمل على ذلك ولكن يريدون التواصل مع المشير لعرض بعض الأمور الخاصة بألية تنفيذ المشروع وتوفير المبالغ.

وأضاف حسام الإمام أنهم سبقوا وعرضوا فكرة المشروع والحملة على جماعة الأخوان وهشام قنديل شخصيا رئيس مجلس الوزراء الأسبق ولكنه طلب من الحملة أن يكونو تحت غطاء أخواني وتابع لجمعية أهلية خاصة بالجماعة حتي يتم اعتماد الحملة كمشروع قومي ولكنهم رفضوا.

وتابع مؤسسة الحملة أنهم لديهم رؤية علمية لتوفير مبالغ ضخمة لمصر شهريا وسنويا ولكن يريدون مظلة حكومية ورسمية تابعة لمؤسسة الرئاسة حتي تأخذ الطابع الرسمي.

ويتم ذلك عن طريق فتح مجموعة من الحسابات البنكية بكافة دول العالم للسماح للمصريين المقيمين خارج مصر بالتبرع بمبلغ 20 جنيهاً مصرياً لمدة عامين متصلين كحد أدنى للتبرع ، حسب قدرة كل مصرى يريد المساهمة فى الحملة فى مختلف المجالات القومية “التعليم – الصحة – الزراعة وغيرها”، وذلك عن طريق لجان متطوعة من داخل مصر وخارجها لتقوم باستقبال احتياجات المحافظات فى المجالات المختلفة.