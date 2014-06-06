حملة موسعة بالمطار قبل وصول الوفود المشاركة في تنصيب السيسي

شنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي حملة أمنية مكبرة بدائرة الميناء برئاسة اللواء علي الدين علي مدير أمن المطار لضبط مختلف الخارجين علي القانون ومنع المخالفات بشتي أنواعها قبل وصول الوفد المشاركة في حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الاحد القادم.

وعلي الفور قام اللواء يسري عبد العزيز مدير إدارة البحث بنشر ضباط البحث الجنائي في مناطق انتظار السيارات وصالات السفر والوصول داخلها وخارجها وبالأكمنة .

وأسفرت نتائج الحملة عن تمكن الرائد حسن الأزهري من ضبط المسجل خطر شقي (محمود .م.ج) والمتواجد بدائرة الميناء، وبالكشف عليه تبين ـنه مطلوب للتنفيذ في ٢٧ قضية آخرهم القضية ١٠٩٢ لسنة ٢٠١٣ تسول , والمدعو (اسامة .ج) والمطلوب في ٦ قضايا آخرهم القضية ٥٧٩ لسنة ٢٠١٣ شيك .

وتم ضبط الراكب (طومان .ع) أثناء مغادرته علي الطائرة المصرية المتجهة إلي ميلانو وبحوزته ٤٠ شريط ترامادول المخدر.

وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الذين تم ضبطهم وعرضهم علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم .