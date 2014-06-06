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وزير الدولة الإماراتي يطالب البنك الدولي وصندوق النقد بالتعاون مع القيادة الجديدة بمصر

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وزير الدولة الإماراتي يطالب البنك الدولي وصندوق النقد بالتعاون مع القيادة الجديدة بمصر وزير الدولة الإماراتي يطالب البنك الدولي وصندوق النقد بالتعاون مع القيادة الجديدة بمصر

قال سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، إن البنك الدولى وصندوق النقد، عليهما إبداء مرونة فى التعامل مع القيادة الجديدة في القاهرة.

وأضاف الجابر – في تصريحات بالبريد الإلكترونى لشبكة بلومبرج – “من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادى، يجب وضع برنامج ضبط أوضاع المالية العامة الذى سيعيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إعادة وضع الأموال العامة على مسار مستدام”.

وأشار إلى أن تحتاج أيضا إلى برنامج استثمارات شامل لدعم النمو من خلال مشروعات البنى التحتية والاستثمارات الكبيرة”.

وذكرت بلومبرج أنه من المتوقع أن يقل العجز فى الميزانية إلى ما بين 11% و11.5% من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية الحالية، حسبما قال وزير المالية هانى قدرى فى مايو الماضى. 

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