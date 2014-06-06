محافظ جنوب سيناء يكرم مدير مرفق الإسعاف لجهوده فى حل الأزمات

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تخصيص 11 قطع اراضى بمساحات مختلفة أقلها 400 متر كمراكز ونقاط إسعاف متكاملة بالمدن المختلفة بجنوب سيناء، لتكون على المستوى المطلوب الذى يليق بمحافظة سياحية، مشيراً إلى أن مراكز الإسعاف بالمحافظة تؤدى الخدمة على أكمل وجه وتلبى النداء بسرعة في حالة وقوع أي حادث.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للصحة بمحافظة جنوب سيناء بحضور الدكتور محمد لاشين وكيل الوزارة وبحضور بعض وكلاء الوزارات الخدمية المختلفة لمناقشه الموضوعات الصحية العاجلة ، واطمئن المحافظ على سير العمل في تطوير المستشفيات ونقاط الإسعاف وتوفير الأطباء و الأدوية .

وفي السياق ذاته ، كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مدير مرفق اسعاف جنوب سيناء الدكتور خالد ابو هاشم، وقدم له شهادة تقدير على مجهوداته التي بذلها خلال الازمات التي تعرضت لها المحافظة بداية بالتفجيرات مروراً بالسيول .

وقدم المحافظ الشكر لكل العاملون بمرفق الإسعاف وأصدر قراراً بمنحهم مكافأة مالية تقديراً لجهودهم المتميزة فى الكوارث و الأزمات و سرعة استجاباتهم لأى نداءات.

وتوجه مدير الاسعاف بالشكر إلى المحافظ لاهتمامه الكبير بالإسعاف بصرفه مكافآت أكثر من مرة للعاملين بالقطاع والموافقة على خطة تطويره .