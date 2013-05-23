1.9 مليار جنيه توسعات لأسمنت العامرية لحل أزمة الطاقة

قال ريكاردو باربوسا الرئيس التنفيذى لشركة انترسمنت البرازيلية فى مصر ( العامرية للأسمنت)، إن الموقع الجغرافى فى مصر هو الدافع الأول للاستثمار فى قطاع الأسمنت فى مصر وتواجدها بالقرب من ليبيا وسوريا وغيرها من الدول.

وأضاف خلال اجتماع الشركة اليوم، للإعلان عن ضخ خطط توسعية بمصانعها فى الإسكندرية تقدر بـ١.٩ مليار جنيه، ليرتفع بذلك حجم إنتاج الشركة بنسبة ٥٠٪ عن الطاقة الحالية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا ننتج حاليا ٣.٢ مليون طن سنويا.

وأشار إلى أن أبرز المشاكل القادمة لنا لزيادة خططنا التوسعية هى الطاقة ولدينا حلول للطاقة لزيادة الإنتاج ومنها المخلفات الصلبة، والمخلفات الزراعية مثل أش الأرز وغيرها، لافتا إلى أن الشركة مطمئنة على الاستثمار فى مصر وسنتعاون مع الحكومة.