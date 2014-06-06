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دراسة بريطانية: تدخين الحشيش يقلل خصوبة الرجال

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دراسة بريطانية: تدخين الحشيش يقلل خصوبة الرجال دراسة بريطانية: تدخين الحشيش يقلل خصوبة الرجال

أرشيفية

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعتي شيفيلد ومانشستر البريطانيتين أن تدخين الحشيش يقلل خصوبة الرجال.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى وجود علاقة بين نوعية الحيوانات المنوية وفصول السنة، لافتة إلى أنها تزيد في بعض الفصول وتقل في بعضها الآخر.

وأكدت أن نمط الحياة الوحيد الذي كان له تأثير خطير على خصوبة الرجال هو تدخين الحشيش، الذي يقلل خصوبة الرجل ويقلل نوعية وعدد وحجم الحيوانات المنوية للرجال.

وشملت الدراسة بيانات من 2249 رجلاً يترددون على عيادات الخصوبة في جميع أنحاء المملكة المتحدة .

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