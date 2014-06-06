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وزير الخارجية يصل القاهرة بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الصيني ببكين

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وزير الخارجية يصل القاهرة بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الصيني ببكين وزير الخارجية يصل القاهرة بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الصيني ببكين

عاد إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة نبيل فهمى وزير الخارجية قادماً من بكين بعد حضوره الدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون العربى الصينى التى بدأت أعمالها أمس فى العاصمة الصينية .

وألقى فهمى كلمة أمام المنتدى ،أكد فيها ضرورة تكاتف دول العالم لمواجهة ظاهرة الارهاب التى تعد من أشد المعوقات خطورة على التنمية والاستقرار، وطالب أعضاء المنتدى بالتعاون فى مكافحة الإرهاب ،موضحاً أن مصر آلت لنفسها مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره .

كما اجتمع فهمى على هامش المنتدى مع “وانج يى” وزير خارجية الصين وناقشا العلاقات بين البلدين خاصة التجارية والاقتصادية واتفقا على البناء على النتائج التى تحققت خلال زيارة وزير الخارجية الصينى لمصر فى ديسمبر الماضى , وقام فهمى باطلاع وزير الخارجية الصينى على تطورات القضايا الاقليمية خاصة عملية السلام فى الشرق الاوسط والازمة السورية فيما اطلعه الوزير الصينى على مستجدات الاوضاع فى شرق وجنوب شرق اسيا .

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