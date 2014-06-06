أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حلمى مداعباً طلاب الثانوية: «حاسس بيكوا..اسألوني أنا ساقطها مرتين»

Google+ Print
حلمى مداعباً طلاب الثانوية: «حاسس بيكوا..اسألوني أنا ساقطها مرتين» حلمى مداعباً طلاب الثانوية: «حاسس بيكوا..اسألوني أنا ساقطها مرتين»

الفنان أحمد حلمى

دعا الفنان أحمد حلمى لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق، وقال حلمى فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يارب النجاح والتوفيق لطلبة وطالبات الثانويه العامه، قلبي معاكوا والله. حاسس بيكوا».

وبخفة ظله المعهودة، داعب حلمى معجبيه من طلاب الثانوية العامة قائلاً: فى تدوينة آخرى له:«اسألوني أنا، ساقطها مرتين، بس نجحت في التالته الحمد لله، شدوا حيلكوا».

وتفاعل عدد من معجبى الفنان المصرى معه وردوا بتعليقات مرحة منها: «كل شىء انكشفن وبان..يافاشل يافاشل».

وينطلق مارثون الثانوية العامة غداً الأحد بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتشارك قوات من الجيش فى تأمين اللجان الإمتحانات، فضلاً عن نقل أوراق الأسئلة والإجابة بالطائرات الحربية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم – فى وقت سابق – عن اتخاذها إجراءات حاسمة لتأمين الإمتحانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا