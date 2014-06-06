عمال شركة النترات العالمية بالسويس يواصلون إضرابهم لليوم الثامن

واصل عمال شركة النترات العالمية بالسويس، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثامن بعد اصطدام بين العمال وإدارة الشركة، بسبب قرار إداري بفصل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة.

كانت الجمعية العمومية للعاملين بشركة السويس للنترات قد أصدرت يوم الاربعاء الماضي قراراً بتصعيد قرار الإعتصام إلى إضراب عن العمل، وذلك بعد إعلان مدير المصنع بالتهديد لباقي العمال بالفصل على حد وصفهم.

كان عمال شركة النترات العالمية بالسويس، قد حرروا بلاغا تحت رقم 1041 إداري عتاقة ضد إدارة الشركة يتهمونهم بغلق وإيقاف العمل بالشركة لمدة يومان على خلفية قيامهم بفصل أعضاء اللجنة النقابية بشكل تعسفي كما وصف العمال .

> من جانبها، قامت إدارة الشركة بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة أمس يتهمونهم بمنع إداري الشركة من الدخول والتظاهر بشكل مخالف للقانون أمام باب الشركة.