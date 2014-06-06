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منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية

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منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية

وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية عن أنه تم التنسيق مع المستشار نير عثمان وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة ،لافتاً إلى أن هذه الصفة تتيح لهم القيام بعمل مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تلك التى تنكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو التى يتم الإبلاغ عنها .

من ناحية أخرى كلف اللواء عادل لبيب قطاع التفتيش بعمل دراسة عن موقف التدريب فى الوحدات المحلية وكيفية تنفيذه مع تقديم التوصيات والمقترحات التى من شأنها إعلاء قيمة التدريب لما به من عائد على الموظف ورفع قدراته وكفاءته فى العمل وتجنب اهم المشاكل والملاحظات الشائعة التى تظهر خلال المرور على المحافظات .

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