“محلب” يوافق على رعاية الحملة القومية للتوعية بخطورة التعدى على الأراضى الزراعية

وافق المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على رعاية الحملة القومية للتثقيف والتوعية بخطورة التعدى على الأراضى الزراعية، وهى الحملة التى كانت ،قد أعلنت عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجاري، من خلال مؤتمر يتم تنسيقه على مستوى عالى، بمشاركة كوكبة كبيرة من الإعلاميين وكبار كتاب الرأى ومذيعو التوك شو.

كما تنفذ الوزارة تلك الحملة من خلال عدداً من الوسائل المختلفة التى من شأنها الوصول بالفكرة إلى كافة طوائف المجتمع فى جميع ربوع مصر، لترسيخ قيم التمسك بالأراضى الزراعية فى وجدان الشباب والنشء والأطفال ليدافعوا عن تلك القضية بإعتبارها أمن قومى.

ومن جانبها وجهت وزارة الزراعة الدعوة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الغير حكومية، والتى برزت فى مجال العمل التطوعى والوطنى، وكذلك رؤساء مجلس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، وعدد من الشخصيات العامة المهمومون بالقضية والذين يقفون فى طليعة المطالبين بضرورة الضرب بيد من حديد على المتعديين على الأراضى الزراعية.

كما سيتم تنظيم عدداً من القوافل الثقافية، والتوعوية والتى تجوب المحافظات المختلفة، وتضم مجموعة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة والمشاهير الذين يتمتعون بجماهيرية عالية بين الناس، إذ تعتمد فى المقام الأول على سرعة التحرك الى جانب كونها تقدم جرعة مكثفة من التوعية بخطورة المشكلة، لتكون شرارة البدء فى مؤتمر عام يطلق فى الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

كما أعلن الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى عن دعمه للحملة ومشاركته بكلمات أغنية قومية للمساهمة فى درء خطر التعديات على الاراضى الزراعية، وتغنيها المطربة الشابة آمال ماهر، ويلحنها الفنان وليد سعد.