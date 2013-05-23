اتصالات: تحويل الأموال عبر المحمول سيكون باستخدام "pin code"

قال المهندس سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر، إن الشركة حصلت على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم الخدمات المالية باستخدام المحمول.

وأوضح الهاملى أن حصول الشركة على موافقة الجهاز يمثل بداية لمرحلة جديدة من خدمات القيمة المضافة، لافتا أن الخدمات المالية باستخدام المحمول تسعف المستخدمين وقت الحاجة وتيسر عليهم عمليات تحويل الأموال وقريبا البيع والشراء وإنجاز أعمالهم، وتقلل الحاجة إلى حمل النقود السائلة.

وأوضح المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة اتصالات، أنه بناء على توصيات البنك المركزى المصرى بضرورة تعاون مقدمى الخدمة مع أحد البنوك العاملة فى السوق المصرى، فقد اتفقت اتصالات مع البنك الأهلى المصرى وماستركارد، لتقديم الخدمة المالية عبر المحمول معتبرا أنها ستنشط سوق التجزئة المصرفية وخدمات الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال فتح حساب فى أى فرع من فروع شركة اتصالات أو فروع البنك الأهلى المصرى حيث يحصل المستخدم على "Pin code" يحتاج إليها عند كل معاملة، مشيرا إلى أن الخدمة متاحة على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع من خلال المحمول على أن يتم تقديم الخدمة قريبا للجمهور.